Milchkrieg Deutsche Kühe für Katar

In einer Geröllwüste der Arabischen Halbinsel, an einem Ort, an dem sogar die Wüstenspringmäuse verrecken, am Ende einer Straße aus Staub, läuft ein Ire mit einem Strohhut durch die Hitze, bis er vor einem Hangar mit einem Tor aus Metall innehält. Er zieht das Tor nach oben. Drinnen stehen sie, es ist schattig hier und kühl, damit sie es gut haben, die Kühe aus Deutschland, die dem Emirat Katar ihre Milch schenken sollen und damit die Unabhängigkeit.

"Es geht hier um Souveränität", sagt der Ire. Er ist der Chef auf dieser Farm. Seine Haut ist rosa, in sein kariertes Hemd saugt sich der Schweiß. Sein Name ist John Joseph Dore, seine Mitarbeiter auf der Farm nennen ihn nur "Mister John".

Er ist der Oberfarmer der Baladna Farm. Eigentlich ist Mister John, 57, vor allem Chef einer gigantischen Baustelle. Eine Dreiviertelstunde nördlich der Hauptstadt Doha soll hier in der Wüste eine der größten Kuhfarmen der Welt entstehen. Die Kühe dafür sollen eingeflogen werden, aus Australien und Europa, die ersten 165 deutschen Schwarzbunten sind schon da.

Sie spazieren durch Ställe, die klimatisiert und durch Lamellenschlitze in der Seitenverkleidung erhellt werden. Die Ställe haben nichts mit friesischer Landlustromantik zu tun, hier ist nichts aus Holz, hier laufen keine Kätzchen über den Hof. Wer vor einem Stall der Baladna Farm steht, könnte darin auch Glasfaserkabel vermuten. Die Hallen sind aus Metall, groß, zweckmäßig, steril.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.