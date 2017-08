Duisburg-Marxloh Eine Stadt räumt auf

Mit einem wie Herrn Bönig hatten sie nicht gerechnet. Ein Deutscher, 77 Jahre alt, Mieter aus vergangener Zeit. Dünn steht er in der Türöffnung der Wohnung, zweieinhalb Zimmer, kein Balkon, seit mehr als 40 Jahren lebt Herr Bönig hier. Nun drängen sich im Treppenflur uniformierte Männer und Frauen. Der alte Mann fand es nicht immer schön in diesem Haus, vor allem in letzter Zeit. Aber ein Ende wie dieses?

"Es ist, wie es ist", dringt ihm die Stimme der Staatsgewalt in die Ohren, der Ton klingt eilig, wenn auch freundlich. "In vier Stunden wird geräumt. Sie müssen jetzt das Nötigste zusammenpacken."

"Das Nötigste?" Herr Bönig hat gerade Graupensuppe auf den Herd gestellt, er freut sich auf das Mittagessen. "Geräumt?", fragt er weiter. "Aber ich habe eine Katze. Wo sollen wir denn hin?" Kopfschüttelnd hebt er an, die Wohnungstür zu schließen.

Doch, doch, sagt der Uniformierte. Wie es mit Verwandten oder Bekannten aussehe, die ihm jetzt helfen könnten? Herr Bönig, durch dessen fadenscheinige Socke sich der große Zeh schiebt, braucht einige Minuten, bevor er versteht, dass dieser Trupp es ernst meint.

