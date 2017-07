Gera Der Niedergang einer deutschen Stadt  

Irgendwo in Gera muss ein Abgrund sein. Keine Baugrube, kein Schlagloch, sondern eine Art Nichts, das alles verschluckt wie in dem Buch "Die unendliche Geschichte". Man kann es nicht sehen, nur spüren.

In Gera gibt es Kindergärten, Läden und hübsche Einfamilienhäuser im Grünen, sogar ein imposantes Theater mit goldener Inschrift. Die Straßenbahn fährt oft und pünktlich. Die Stadt hat alles, was es zum Leben braucht. Doch sie fühlt sich leblos an, beklemmend, als fremdle sie mit sich selbst. Was fehlt Gera? Was stimmt hier nicht?

Gera ist pleite. Vor drei Jahren musste Thüringens drittgrößte Stadt ihre Betriebe - die Stadtwerke mitsamt Nahverkehr und Müllabfuhr - in die Insolvenz schicken. Als erste und einzige Stadt der Republik. Das Geld war alle, die Landesregierung weigerte sich, noch mal nachzuschießen.

Gera gehörte einmal zu den zehn reichsten Städten Deutschlands. Die Tuch- und Stofffabriken hatten ihr um die Jahrhundertwende industriellen Wohlstand gebracht, der bis in die Vierzigerjahre hielt.

Schlecht ging es der Stadt auch danach lange Zeit nicht. Doch mit der Wende war auf einen Schlag alles tot.

