Indien Wer Rindfleisch isst, riskiert sein Leben

Im Norden Indiens steht ein Mann in einem Stall, die Füße tief im Stroh, und tätschelt eine Kuh. Für diese Schönheit würde Balraj Dungar alles tun; wenn es sein müsste, auch töten.

Dungar trägt eine orangefarbene Robe, unter der sich ein Bauch wölbt. Es riecht nach Dung, der Blick geht auf Weizenfelder. Draußen gleitet eine Schlange in das dunkle Wasser eines Bewässerungskanals.

Hier, nahe der Stadt Meerut, ist Indien friedlich, und Dungar, wie er so die Kuh streichelt, wirkt wie ein freundlicher Mann. Aber Dungar leitet die örtliche Bajrang Dal, eine Hindu-nationalistische Gruppe, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Dungar kämpft in diesen Tagen einen Kampf, der ganz Indien erfasst hat. Es geht um die Frage, ob Menschen Rindfleisch essen dürfen, obwohl Hindus im Land die Kuh als heilig verehren.

In Indien wird derzeit im Durchschnitt fast jede Woche ein Mensch überfallen, weil er in den Augen anderer das Falsche gegessen hat. Es geht um Werte, um Macht und um die Frage, was für ein Land Indien im Jahr 2017 sein will. Ein religiös geprägter Staat, in dem Glauben mehr zählt als individuelle Freiheiten? Oder das Indien der Gründerväter: eine säkulare Demokratie, in der Religion Privatsache ist?

Jenes Indien basierte auf einer verwegenen Idee: dass Menschen unterschiedlicher Ethnien, Sprachen und Religionen zu einem Volk zusammenfinden können. Das Land hat 22 offizielle Sprachen, man findet hier fast alle Religionen der Welt. Es gibt Inder mit weißer Haut und mit schwarzer. Es gibt Veganer, Allesesser und solche, die keine Zwiebeln anrühren.

