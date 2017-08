Bilanz des indischen Premiers Modi Wirtschaft boomt, Feindschaft wächst

Narendra Modi hat schon viel versprochen, aber die letzte Ankündigung war selbst für seine Verhältnisse gewagt. Bis 2022 soll ein "Neues Indien" entstehen, erklärte er im Juli: Jeder Bürger solle ein Gelöbnis ablegen, um "das Land unserer Träume" zu erschaffen. Ein Land ohne Korruption, Terrorismus und Dreck. Ein Land "ehrlicher Bürger" - so pflichtbewusst, dass sie sogar "die Verkehrsregeln einhalten".

Wer das alte Indien kennt, weiß, wie utopisch dieses "neue" ist. Es ist nur die jüngste der vielen Verheißungen Modis: Toiletten für alle, ein Ende der Armut, zuletzt entwarf er die Vision einer bargeldlosen Gesellschaft. "Die guten Tage kommen", so hatte er es im Wahlkampf 2014 versprochen.

Modi ist ein guter Redner. Aber ist er auch ein guter Reformer? Fast zwei Drittel von Modis fünfjähriger Amtszeit sind schon vorüber. Hat er seine Versprechen halten können? Die Erwartungen bei seinem Amtsantritt waren groß. Modi hatte als Chief Minister den Bundesstaat Gujarat erfolgreich modernisiert. Aber er stand auch für Indiens hässliche Seite: 2002 töteten in Gujarat Hindus systematisch Muslime. Modi konnte nie eine Beteiligung nachgewiesen werden, aber die Vorwürfe gegen ihn wogen so schwer, dass die USA ihm jahrelang die Einreise verweigerten. Es gab Warnungen, dass dieser Mann Hass säen würde. Aber es gab auch viele, die sagten: Wenn nicht er das Land nach vorn bringt, wer dann?

Fünf Bereiche waren elementar in seinem Wahlkampf: Wirtschaftswachstum, der Kampf gegen die Korruption, der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung von Jobs und die Wahrung demokratischer Werte. An ihnen bemisst sich bis heute seine Leistung. Wie ist die Lage? Was hat sich verbessert?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.