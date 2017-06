Konsumgesellschaft total Und was, wenn wir den Kaufrausch neu erfinden...?

Peter Arno Broer/ DER SPIEGEL Ed van Hinte, 65, ist ein niederländischer Konsum- und Kreislaufkritiker. Er hat das Designforschungslabor DRS22 in Den Haag gegründet, wo er zusammen mit jungen Designern alternative Geschäftsmodelle in den Bereichen Architektur, Verkehr oder Textilien erforscht.

SPIEGEL: Herr van Hinte, Deutschland ist Recycling-Weltmeister. Wir sind stolz darauf, so ziemlich alles zu trennen und zu recyceln. Jetzt kommen Sie und sagen in Ihrem neuen Buch, Recycling spare weder Ressourcen noch Energie. Warum tun Sie uns das an?

Van Hinte: Seien Sie stark! Ich sage ja nur, dass Recycling energieintensiv ist und deshalb nur die letzte Station im Lebenszyklus eines Produkts sein kann. Recycling braucht Maschinen, die zum Beispiel Textilien zerrupfen oder Glas einschmelzen. Das kostet erst mal Energie, und am Ende steht immer ein Rohstoff, der einen geringeren Wert hat.

SPIEGEL: Das heißt, wir verfolgen einen ganz falschen Ansatz?

Van Hinte: Ich bin nicht komplett gegen Recycling, aber es kommt zu früh: Statt zu recyceln, sollten wir unser Hauptaugenmerk darauf legen, die Produkte länger zu nutzen und damit Geld zu verdienen.

SPIEGEL: Was meinen Sie genau?

Van Hinte: Bei Kleidung ist Recycling zum Beispiel keine gute Lösung. Der Wert der Fasern nimmt automatisch ab. Aus ihnen werden keine neuen Klamotten, sondern in der Regel Autobezüge gemacht. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die skandinavische Modefirma Filippa K: Die verkauft nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Kleidung. Außerdem kann man sich einzelne Teile leihen, wenn man beispielsweise für eine Hochzeit oder einen Geburtstag ein besonderes Kleid braucht. Danach bringt man es zurück, es wird gereinigt und dann wieder in den Laden gehängt. Damit denkt Filippa K über den Verkaufsmoment hinaus und verdient mit der längeren Nutzung der Kleidung Geld. Die wird länger getragen, was dem Planeten zugutekommt.

SPIEGEL: H&M hat vor Kurzem angekündigt, ab 2030 nur noch recycelte oder andere nachhaltige Materialien zu verwenden. Das halten Sie also für falsch?

Van Hinte: Das H&M-Geschäftsmodell basiert darauf, dass die Teile nur kurz getragen und schnell weggeworfen werden. Das halte ich für falsch - weil es eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen ist. Man könnte zum Beispiel Kleider je nach Tragedauer produzieren: Fast-Fashion-Klamotten von Zara, H&M oder Primark aus kurzlebigen, billigen Papierfasern; teurere, haltbare Marken aus wertvoller Baumwolle oder Wolle. Wichtiger wäre aber, die Lebensdauer der Kleidung zu verlängern und damit materiellen und immateriellen Wert zu schaffen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.