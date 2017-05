Inklusion Der alltägliche Irrsinn an deutschen Schulen

Die Kinder der 5b merkten schnell, dass Anton anders war als die anderen. Der Junge kam jeden Tag komplett in Grün in die Schule. Grüne Hose, grüner Pulli, grüne Strümpfe, Tag für Tag. Und Anton redete viel, sehr viel. Einmal, in Deutsch, eine ganze Stunde lang über Wespennester.

Anton, dessen Name geändert ist, war das erste Inklusionskind an einem Gymnasium in einer Kleinstadt nahe der Nordsee. Anders als die meisten Gymnasien, die sich der Inklusion, also dem gemeinsamen Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, eher verschließen und höchstens mal einen Rollstuhlfahrer aufnehmen, fand man an dieser Schule, dass Inklusion eine gute Sache sei, und man wollte Anton eine Chance geben.

Doch wie man mit einem Kind umgeht, bei dem atypischer Autismus diagnostiziert worden ist, davon hatten sie wenig Ahnung. Ein Sonderpädagoge hätte das gewusst, aber an der Schule gab es keinen - mangels weiterer Förderkinder. Nur drei sogenannte Schulbegleiter im Wechsel, meist junge Männer ohne spezielle Ausbildung, sollten Anton bei allen Problemen helfen.

Bis kurz vor Schulbeginn machte sich dennoch niemand Sorgen, denn bei der Anmeldung hatten Antons Eltern der Schulleiterin versichert, ihr Sohn sei "ein ganz Lieber", lernwillig noch dazu. Wie extrem bei Förderkindern die Einschätzung der Eltern von der der Lehrer abweichen kann - und es in diesem Fall tat -, davon ahnte die Schulleiterin nichts. So erfuhr sie erst wenige Tage vor den Sommerferien von der zuständigen Behörde, dass Anton in seinen vier Grundschuljahren schon an die 20.000 Euro Sachschaden angerichtet hatte, unter anderem bei einem Tobsuchtsanfall mit Baseballschläger im Lehrerzimmer. Und so kam der Junge, und das Unheil nahm seinen Lauf.

