Förderschulen Warum ein Kultusminister die Inklusion für gescheitert hält

Seit gut eineinhalb Jahren ist Marco Tullner, 49, Kultusminister in Magdeburg. Vor wenigen Tagen überraschte der CDU-Politiker mit einem Konzept zur "Weiterentwicklung der Förderschulen" - und widerspricht damit dem vorherrschenden Leitbild, dass Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf immer zusammen lernen sollen.

SPIEGEL: Herr Tullner, seit in Deutschland 2009 die Uno-Behindertenrechtskonvention in Kraft trat, gilt die Förderschule als Auslaufmodell. Sie wollen die Schulform wieder stärken. Warum?

Tullner: Förderschulen in Deutschland sind ein hohes Gut, das wir in der Inklusionsdebatte leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben. Wir werden auch in Zukunft Förderschulen dringend brauchen. Leider werden sie in vielen Landstrichen still geschlossen, weil die Schülerzahlen sinken.

SPIEGEL: Sie müssten sich doch eigentlich freuen, dass mehr Förderkinder zusammen mit ihren Altersgenossen lernen.

Tullner: Ich glaube, wir tun einem Teil unserer Schüler damit keinen Gefallen. Sowohl die Kinder als auch die Lehrer sind überfordert, das beobachte ich an Grund-, aber auch an weiterführenden Schulen. Die Schülerschaft ist extrem heterogen, durch die Inklusionsschüler, aber auch durch die Zuwanderung, die wir im Osten so nicht gewohnt sind. Viele Lehrer wurden darauf nicht vorbereitet.

SPIEGEL: Manche Länder bieten dazu mittlerweile Fortbildungen an. Helfen die nicht?

