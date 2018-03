E.on und RWE Das Monopol kehrt zurück

Eigentlich schien ihre Zeit längst abgelaufen, doch am vergangenen Dienstag saßen Rolf Martin Schmitz, Chef des Essener Stromkonzerns RWE, und sein E.on-Kontrahent Johannes Teyssen gut gelaunt auf der Bühne der Messehalle in Essen. Die beiden Urgesteine der deutschen Energiewirtschaft ließen sich für einen Milliardendeal feiern, den sie zuvor in nur wenigen Wochen verhandelt hatten.

Kern des Abkommens: E.on soll die erst vor zwei Jahren gegründete RWE-Tochterfirma Innogy samt ihrer Netze und ihrer 6,8 Millionen Stromkunden übernehmen. Im Gegenzug wird RWE die E.on-Sparte der erneuerbaren Energien erhalten und mit knapp 17 Prozent am ehemaligen Konkurrenten beteiligt.

Schon tags zuvor hatte die Börse die Ankündigung der beiden Konzerne mit Kurssprüngen von bis zu neun Prozent gefeiert. Auch Schmitz und Teyssen geizten nicht mit Superlativen. Das Geschäft werde RWE mit einem Schlag an die Spitze der europäischen Energieerzeuger katapultieren, jubelte Schmitz. Teyssen ließ sich gar dazu hinreißen, seinen eigenen Vertragsabschluss als einen der "kreativsten Gestaltungsdeals der deutschen Wirtschaftsgeschichte" zu loben.

Das ist stark übertrieben.

