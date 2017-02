Integrationsdebatte Das deutsche Türkenkind braucht keinen Retter

In der Türkei sitzt ein deutscher Journalist in einer Zelle, weil er tat, was man tut als guter Journalist: berichten, was Sache ist. Auch aus Ländern, in denen nicht ganz klar ist, was die politische Führung da gerade unter der Freiheit der Presse versteht.

Mein Kollege Deniz Yücel, Korrespondent bei der "Welt", ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei festgenommen wurde. Seit Tagen sitzt er in Polizeigewahrsam, weil man ihm unter anderem Terrorpropaganda vorwirft. Das ist natürlich auch für andere deutsche Zeitungen interessant. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Kollegen von allen großen Blättern ein Plädoyer für die Pressefreiheit schreiben, einen Aufschrei für die Freilassung von Deniz Yücel formulieren.

Stattdessen habe ich zum Beispiel in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" einen Text des Kollegen Michael Martens gefunden. Zusammengefasst las ich, dass die deutschen Medien selbst schuld sind. Weil sie immer die Falschen schicken. Weil sie Türken in die Türkei schicken, wenn es in der Türkei brennt. Weil sie alle ihren "Türken vom Dienst" haben. Und weil der Türke vom Dienst nicht anders kann, als sein Land zu lieben, kann man das mit der emotionalen Distanz, die ein guter Journalist haben sollte, auch vergessen. So weit der Kollege.

In der "Süddeutschen Zeitung" las ich einen Text des Kollegen Mike Szymanski, er schrieb, Deniz Yücel, "Dauerraucher", berichte immerzu "Tröööt" aus der Türkei. Tröööt soll wahrscheinlich eine Tonlage beschreiben, wahrscheinlich ist Deniz Yücel dem Kollegen zu laut. Weiterhin lernen wir, dass Yücel nicht nur die Türkei liebt, sondern auch die Türken in Berlin, die Autokorsos lieben, laute, hupende Autos. So ist er halt, der Mann aus dem Orient: Er liebt, er protzt, er trööötet.

