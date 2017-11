Iso-Syndrom Wie Internetsucht Kinder ins Unglück treibt

Maurice war ein normaler Schüler, als er mit sieben seine erste Playstation bekam. Der Junge spielte gern damit, aber noch ging die Schule vor. In der sechsten Klasse fing er an, auch mal krankzumachen. Er hockte daheim vorm Bildschirm, aß Kartoffelchips, trank Cola und wurde dick.

In der zehnten Klasse war Maurice Clanführer im Spiel "Metin2", einer fernöstlichen Fantasysaga. Dort kämpfte er manchmal 24 Stunden am Stück. Maurice fand es cool, um vier Uhr in der Nacht am Rechner zu hocken und zu wissen: Alle anderen sind jetzt im Bett. In die Schule ging er gar nicht mehr. Er wog 208 Kilo.

"Meine Mutter hat nicht mehr eingesehen, dass ich mit 17 noch zu Hause bin und nix mache", sagt Maurice, inzwischen 18. Und er bekam mit, wie es "Metin2"-Spieler aus seinem Clan erging, die waren schon älter und ebenfalls extrem dick. "Ich habe dann mit denen ein bisschen gelabert, und da ist mir irgendwann aufgefallen: So will ich nicht leben."

Seit einiger Zeit wohnt Maurice nun in der Insula, einem Rehazentrum für übergewichtige Jugendliche und junge Erwachsene, das malerisch in den Berchtesgadener Alpen liegt. Maurice ist zwei Meter groß und so blass, als würde er die Nächte noch immer durchzocken. Er trägt graue Klamotten, auf der Nase eine Brille mit starken Gläsern. In einer Gesprächspause zieht er gleich sein Smartphone aus der Hosentasche. Maurice' Geschichte lassen sich Dutzende zur Seite stellen.

