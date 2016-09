Interrail Abenteuerland Europa

Matteo Leone und Simone Bruno ahnen es vielleicht noch nicht, aber sie haben gerade den Sommer ihres Lebens. Die Prüfungen sind gelaufen, jetzt machen sie Urlaub, und "man kann ihn nicht besser verbringen als so", sagt Matteo. Sie waren in den letzten Wochen in Barcelona, Madrid, Sevilla, Paris, Amsterdam und Berlin. Letzte Nacht haben sie in Prag geschlafen, und der Zug, der gerade den Prager Hauptbahnhof anfährt, wird sie Richtung München bringen. Von dort geht es weiter nach Split, direkt an die glitzernde kroatische Adriaküste.

Matteo und Simone, beide aus Florenz, beide 20, beide Architekturstudenten, beide sehr lustig, machen seit drei Wochen Interrail. Matteo wirft seinen Rucksack auf den Boden. Er ist zufrieden. Mit sich und dem Urlaub. Auf seinem Handy hat er ein paar Internetbilder von kroatischen Buchten, die er besuchen will. "Schau dir dieses Blau an." Er freut sich wahnsinnig aufs Meer. Es ist wirklich ein schönes Blau.

Europa ist für diese beiden Italiener in diesen vier Wochen einfach nur eine riesige Spielwiese, ein Abenteuerland, das ihnen offensteht, das fremd und vertraut zugleich wirkt. Es gibt keine Eingangskontrolle, es gibt nur Möglichkeiten. Sie können im Zug sitzen, durch den Kontinent fahren und sich fragen, ob sie vielleicht mal hier leben wollen. Oder doch lieber dort. Es ist kein absurder Traum, wie er es noch für ihre Großeltern gewesen wäre. Es ist möglich.