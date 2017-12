Verbraucherschützer warnen Warum ein chinesischer Milliardär deutsche Lebensversicherungen aufkauft

Der chinesische Milliardär Guo Guangchang ist vielen deutschen Sparern kein Begriff, dabei könnte er in Zukunft wichtig für sie werden.

Guo führt die chinesische Unternehmensgruppe Fosun, die gerade massiv in Europa expandiert. Sie hat in so unterschiedliche Firmen wie das Tourismusunternehmen Club Med oder die Modekette Tom Tailor investiert. Auch eine deutsche Firma namens Frankfurter Leben gehört zum Reich der Chinesen.

Deren Geschäftszweck ist es, in großem Stil Lebensversicherungsverträge aufzukaufen und sie zu verwalten, bis der letzte Rentner verstorben ist. Denn für die etablierten deutschen Versicherungsunternehmen werden viele Altverträge zunehmend zur Last. Allein die Generali Deutschland denkt deshalb über den Verkauf von vier Millionen Kontrakten nach.

Was bedeutet das für den Versicherten? Steht da gerade der große Ausverkauf der deutschen Lebensversicherung an - auf Kosten des Kleinsparers?

Die Arag, die Basler und einige andere Lebensversicherer haben bereits in hoher Anzahl Verträge an Abwicklungsgesellschaften wie die Frankfurter Leben abgetreten. Hunderttausende Kunden fanden deshalb in den vergangenen Jahren ein persönliches Anschreiben in ihrem Briefkasten, in dem ihr neuer Vertragspartner erklärte, dass er von nun an zuständig sei für ihre Beiträge, für ihre Probleme - und auch für die Renten oder Auszahlungen, die sie eines Tages bekommen sollen.

