Abschied von einer Liebe Frau Schultz reist in den Krieg

An einem kalten Berliner Wintermorgen packt Renate Schultz, 63 Jahre alt, ihren Rollkoffer, nimmt ein Taxi nach Tegel, steigt in eine Maschine der Lufthansa und fliegt in den Krieg. Sie will nach Mossul reisen, an die Grenze des "Islamischen Staats".

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Schultz von dort eine Kurznachricht ihres Mannes bekommen. Er schrieb ihr:

"Hallo Rena, hier ist schwierig."

"Das hast du befürchtet", antwortete Schultz, "bleibt es bei deinem Entschluss zurückzukehren?"

"Ja, auf jeden Fall."

"Küss dich", schrieb Schultz.

Drei Tage später war ihr Mann tot.

Schultz und ihr Partner waren ein ungleiches Paar. Dort ihr Mann, Said Cürükkaya, bei seinem Tod 49 Jahre alt, ein Kurde mit deutschem Pass, der so etwas wie ein Doppelleben führte. Er war Besitzer einer Wäscherei, der "RWS Textilpflege", gelegen in einem Einkaufszentrum. In seinem Leben davor war er ein Mann, der getötet hat, der eine Waffe bedienen und eine Tretmine legen konnte. Dieses Leben war eigentlich vorbei, aber er war nie ganz davon losgekommen. Hier Renate Schultz, eine ehemalige Fabrikarbeiterin, die über den zweiten Bildungsweg Jura studiert hatte, während sie ihre drei Kinder großzog. Eine erfolgreiche Anwältin aus Berlin. Eine Frau, die kleine Hundeaufkleber auf ihre Zigarettenschachteln klebt, weil ihr die Bilder der Geschwüre zu hart sind. Es gab vieles, was Said und Schultz trennte, die Sprache, die Kultur, aber er mochte ihre Stärke, und sie mochte, dass er anders war als andere, sagt sie. Ihre Liebe war stärker als der Zweifel, ob so eine Partnerschaft funktionieren könne. Nun ist die Hälfte dieser Liebe gestorben, und ein Raum hat sich geöffnet für die Frage, ob Schultz ihren Mann richtig verstanden hat.

Sie sagt, sie mache diese Reise, weil sie Antworten suche: "Warum musste Said sterben?" und "Wer hat Schuld am Tod meines Mannes?"

