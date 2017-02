Irans letzte Kaiserin Farah Pahlavi "Haben die Ajatollahs noch immer Angst vor Ihnen?"

Jila Dejam Performance bei der Eröffnungsfeier 1977 in Teheran

Die Fotos von den Eröffnungsfeierlichkeiten des Tehran Museum of Contemporary Art aus dem Jahr 1977 zeigen ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Man sieht Männer lasziv in engen Hosen tanzen, sie tragen dunkle Brillen, Performancekünstlerinnen sind nur mit roten Wollfäden bekleidet. Der Hedonismus der Siebzigerjahre ist auf diesen Fotos zu erkennen, der Aufbruch einer jungen Generation, die es damals auch in Iran, in Teheran gab.

Diese Bilder, die nun in Berlin zu sehen sind, hat die iranische Fotografin Jila Dejam gemacht. Sie sollten ursprünglich eine geplante Ausstellung im Dezember in der Berliner Gemäldegalerie mit Werken aus dem Tehran Museum of Contemporary Art begleiten, die gedacht war als Symbol einer kulturellen Annäherung zwischen dem Westen und Iran nach dem sogenannten Nukleardeal.

Die damalige iranische Kaiserin Farah Pahlavi hatte die Sammlung in den Siebzigerjahren initiiert. Dahinter steckte auch der Traum von einem weltoffenen, modernen Land, das auch ein grausames Unrechtssystem war. Die Revolution von 1979 beendete den Traum und ersetzte das alte Unrechtssystem durch ein neues. Die Kunstwerke selbst haben diese Revolution erstaunlicherweise überlebt. Sie lagern nahezu unzugänglich im Keller des Museums.

Der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte bei einem Besuch in Teheran 2015 überraschenderweise die Zusage für eine Ausstellung von insgesamt 60 iranischen und internationalen Kunstwerken aus dieser Sammlung in Berlin bekommen, darunter ein Gemälde von Mark Rothko und Jackson Pollocks "Mural on Indian Red Ground". Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hatte davon gesprochen, dass man nicht nur den Dialog mit Iran fördern, sondern auch die "liberalen Kräfte, die Zivilgesellschaft" stärken wolle. Am Ende blieb die Ausfuhrgenehmigung durch die iranische Regierung aus.

