IS-Ziel Düsseldorf Kampfvideos, ein Joint - schon war ein Flüchtling zum Anschlag bereit

Sie hatten einen perfiden Plan, ein Massaker in Düsseldorf mit möglichst vielen Toten. Zwei Selbstmordattentäter sollten sich mitten in der Altstadt in die Luft sprengen. An deren vier Ausgängen sollten dann jeweils zwei weitere Terroristen warten, um die panisch fliehenden Menschen zu erschießen. So jedenfalls beschreibt es einer der Beteiligten.

Ein Albtraum für die Sicherheitsbehörden und ein Szenario, das sie lange Zeit für unwahrscheinlich gehalten hatten: Terroristen kommen auf der gefährlichen Flüchtlingsroute nach Deutschland, um einen gut vorbereiteten Anschlag im Auftrag des "Islamischen Staats" (IS) zu verüben.

In Düsseldorf beginnt nun der Prozess gegen Saleh A., Mahood B. und Hamza C. Ein Vierter wird gesondert verfolgt - ihm werfen die Staatsanwälte weitere Verbrechen vor: Er soll bei der Eroberung der syrischen Stadt Tabka an der Ermordung von 36 Mitarbeitern des Regimes beteiligt gewesen sein.

Der gescheiterte Altstadt-Plan gehört zu den ersten Fällen, in denen Gerichte die Geschichte von IS-nahen Asylbewerbern aufarbeiten. Zurzeit läuft in Hamburg bereits ein Prozess gegen drei Syrer, die im IS-Auftrag mit falschen Pässen nach Deutschland gekommen sein sollen, um Anschläge zu begehen. Weitere Verfahren könnten folgen. Sie bieten die Chance, von den Beschuldigten direkt zu erfahren, wie sie der IS rekrutiert und gesteuert hat. Erfolgreiche Attentäter können solche Aussagen selten treffen - meist sind sie tot.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.