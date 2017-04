Mossuls Schulkinder unter IS-Kontrolle "Sie brachten uns bei, wie man einen Menschen enthauptet"

An einer Straße im Osten von Mossul, zwischen zerbombten Häusern und ausgebrannten Autos, stehen an einem Morgen Ende März 20 Kinder vor einer Grundschule, und wenn man sie fragt, was sie darin gelernt haben, sprechen sie vom Töten. Ihr Lehrer war der "Islamische Staat", der hier seine Hochburg hatte. "Daisch, Daisch", rufen die Kinder das arabische Schimpfwort für den IS, mit wichtigen, aufgebrachten Stimmen, als verberge sich ein nicht zu fassendes Geheimnis hinter dem Klang.

Die Kinder sind zwischen 6 und 13 Jahre alt. Sie tragen Rucksäcke, die zu groß für ihre Körper sind. Ihre Füße stecken in Sandalen, ihre T-Shirts haben Löcher. Einige haben am Morgen Eier gefrühstückt, andere nichts.

Die Kinder warten darauf, dass das Tor aufgeht, sie rufen und lachen, ihre Freude ist echt, und blickt man durch die Freude hindurch, kann man den Krieg in ihren kleinen, harten Gesichtern sehen.

Der IS nahm auch Mossuls Schulen ein

