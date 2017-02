Islamistischer Terror Was die sinkenden IS-Einnahmen bedeuten

Woher bekommt der "Islamische Staat" (IS) eigentlich sein Geld? Wie finanziert sich die "reichste Terrororganisation der Welt"? Wer die Artikel und Politikerstatements der vergangenen Jahre verfolgt hat, bekam ein Bild davon - aber eines, das nur in Teilen der Realität entsprach. Immer wieder tauchten als wichtige Einnahmequellen Entführungen und Antiquitätenschmuggel auf, auch wenn es für beides kaum Belege gab. Und Politiker verlangten, die Geldströme für den IS aus dem Ausland endlich trockenzulegen. Reiche Geldgeber aus den Golfstaaten, das kannten sie noch von al-Qaida. Doch auch dafür fehlten Beweise.

Wissenschaftler vom Londoner King's College haben nun in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young versucht, die Finanzen des IS systematisch zu analysieren. Unter dem Titel "Kalifat im Niedergang" untersuchten sie mithilfe von Medienberichten, IS-Unterlagen, öffentlich zugänglichen Regierungsdokumenten und eigenen Recherchen, wie sich der IS finanziert - und wie es zurzeit um seine Finanzen steht.

Die Studie, die dem SPIEGEL und der "Washington Post" exklusiv vorab vorliegt, soll auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden. Sie räumt auf mit dem Klischee von klandestinen Geldgebern - für die gebe es keine Beweise, so die Autoren. Wichtigste Einnahmequellen der Organisation seien auch nicht Geiselnahmen und Antikenschmuggel, sondern an erster Stelle "Steuern und Gebühren", die in den vom IS eroberten Gebieten erhoben werden. Dann erst folgten der Ölverkauf und schließlich "Plünderungen, Konfiszierungen und Geldstrafen". Wie genau sieht das Geschäftsmodell der Terrorgruppe aus?

