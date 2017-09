Mit drei Kindern in Kriegsgefangenschaft Die verhängnisvolle Liebe einer Deutschen im "Islamischen Staat"

Es ist der 25. August 2017, ein glühend heißer Tag im Irak, als Elif K., eine 29-jährige IS-Anhängerin aus Deutschland, eine letzte WhatsApp-Nachricht aus dem "Kalifat" in die Heimat schickt. Die Häuser um sie herum stehen in Flammen, der Lärm der angreifenden Hubschrauber verschluckt ihre Worte, ihre Kinder schreien bei jeder Explosion. Elif sieht, wie die Welt untergeht, in der sie die letzten vier Jahre verbracht hat. "Unser Leben", denkt sie, "geht jetzt einfach so vorbei."

Elif ist eine schüchterne Frau mit haselnussbraunen Augen, die Kochen und ZDF-Quizsendungen liebt. Seit sie ihr Leben in einer deutschen Kleinstadt gegen den "Islamischen Staat" eingetauscht hat, hat sie ein Abenteuer erlebt, Kinder geboren. Sie weiß auch, wie sich Luftangriffe anfühlen, hat sich Hunderte Male unter dem Bett versteckt, gebetet, geweint und sich gefragt, wie der Tod sich wohl anfühlen werde.

Jetzt schreibt sie dem Vater in Deutschland: "Hallo Papa, uns geht es gut. Ich bin in der Nähe von Tall Afar. Ich muss bald nach Syrien gebracht werden, weil die die ganze Stadt wegbomben. Ich weiß nicht, ob ich noch dreißig Jahre alt werde. Ich melde mich, wenn ich angekommen bin." Dann, wie um zu verdeutlichen, was in den vergangenen Jahren für sie zählte, schickt sie eine letzte Nachricht hinterher: "Lies Koran."

