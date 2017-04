Gräueltaten des IS im Irak "Willkommen in der Hölle"

Es ist ein früher Morgen Ende März, als ein schwarzer Laster durch die Straßen von Karakosch fährt, darauf etwa 50 Männer mit verbundenen Augen, die Hände in Fesseln, den Kopf auf die Knie gepresst. "Mörder! Vergewaltiger!", ruft ein Mann auf der Straße ihnen nach. Der Laster hält vor dem Untersuchungsgericht, einer weißen Villa mit rostroten Eisentoren und Garten; ein unscheinbarer Ort für ein großes Projekt, denn hier sollen die mutmaßlichen Anhänger des "Islamischen Staats" (IS) in der Region Mossul vor Gericht gestellt werden.

Maskierte Spezialkräfte der irakischen Armee öffnen die Ladeklappe. Kahl geschorene Männer klettern herunter, einige stöhnen, sie tragen zerschlissene Kleider, an ihren Fußsohlen klebt dreckschwarze Erde. Die Gefangenen humpeln in den Innenhof des Gerichts und knien mit dem Gesicht zur Wand nieder. Ein Aufseher mit einem Metallstock verteilt Hiebe, "seid still", brüllt er sie an.

Direkt neben den Gefangenen versammeln sich die Opfer des IS, hagere Männer und tief verschleierte Frauen aus Mossul, die ihre Angehörigen, ihre Häuser und all ihren Besitz in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Besatzung durch das Terrorregime verloren haben. Sie halten ihre Dokumente, ihre Beweisstücke für die erlebten Gräuel fest in den Händen. Noch nie standen sich Anhänger und Opfer des IS so gegenüber, wortlos schauen die Menschen aus Mossul auf die Gefesselten am Boden.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.