IS-Terror im Irak "Ich sah die Blutlache, die größer wurde. Mein Blut"

Die Tage sind klar und hell. Solange man weit sehen könne, sei es sicher, beteuern sie. Solange die Konturen der Baumreihen am Dorfrand, der Sträucher zwischen den letzten Feldern, dem Rand der Wüste zu erkennen seien.

Aber die Tage sind auch kurz, jetzt im Winter. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, nach kurzer Dämmerung alle Umrisse, Farben, Bewegungen verschluckt und in ein unterschiedsloses Schwarz taucht, beginne die Angst. Sagen die Bewohner von Gharib und bitten darum, dass man rechtzeitig aufbrechen möge, ihr Dorf, die ganze Gegend wieder zu verlassen.

Denn nachts kehre das Grauen zurück.

Manchmal würden die Hunde anschlagen. Gelegentlich seien am nächsten Morgen Spuren zu sehen. Und oft könne man die Stimmen der Männer hören, die nachts wiederkämen, um all jene zu verhöhnen, zu bedrohen, zu töten, die vom Joch des "Islamischen Staats" (IS) offiziell schon befreit worden sind.

Anfang Oktober war die irakische Armee durch dessen letztes großes Refugium im Land gerollt, den Bezirk von Hawidscha südwestlich von Kirkuk. Nach nur wenigen Tagen und kurzen Gefechten hatte die Regierung den IS für besiegt, vertrieben, vernichtet erklärt. Aber das stimmte nicht, und es stimmt bis heute nicht.

