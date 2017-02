IS-Regime in Mossul "Also haben wir ihn an den Mast gehängt"

Hinter den Lilien an der letzten Straßensperre, hinter dem Zeichen des "Islamischen Staats", hinter verlassenen Schützengräben, hinter den Schafen, die zwischen den ausgebrannten Panzern grasen, hängt ein Mann an einem Strommast. Ein Kabel ist um seinen Hals geschlungen, die Haare sind frisch geschnitten. Es ist staubig hier, und mit dem aufkommenden Smog sieht man nicht weit, Mossul ist nur ein Streifen am Horizont, man hört die Stadt, bevor man sie sieht, die Luftschläge der Kampfjets aus neun Ländern, das Granatfeuer, die Straßenbomben, die der IS zurückgelassen hat. Den Leichnam am Strommast bewacht ein junger Kämpfer der schiitischen Badr-Brigaden, konzentriert steht er mit seiner Kalaschnikow am Straßenrand, beobachtet den Verkehr. Kinder halten an, schauen kurz nach oben, gehen weiter. Ein irakischer Soldat kommt mit zwei Kameraden von der anderen Straßenseite heran, er ist älter, ein Familienvater aus Bagdad, es ist sein zweiter Tag hier vor der Front, er muss noch lernen.

"Warum hängt der Mann da oben?", fragt er.

