Islamist aus Bremen Ganz oben auf der Abschiebeliste

Es scheint, als gäbe es zwei Menschen mit dem Namen Izmulla A., geboren im März 1999 in Dagestan, Nordkaukasus, Russland.

Der eine, das ist ein sensibler Teenager, der in seiner Zelle eindringliche Briefe verfasst. "Bitte schiebt mich nicht ab :( Mein Herz tut mir so weh!!", schrieb er in Kinderhandschrift dem Bremer Migrationsamt. Den Kontakt zu den "alten radikalen Freunden" habe er abgebrochen. "Wo ist der Sinn darin, mich selber umzubringen oder andere durch einen Anschlag? Ich sehe gar keins!!" In Deutschland, dem "besten Land weltweit", möchte Izmulla A. einen "Neuanfang machen".

Nach einer Befragung bei der Bremer Polizei brach der 17-Jährige Anfang des Jahres in Tränen aus. Wegen Selbstmordgedanken kam er vorübergehend in die Psychiatrie. Eine Ärztin des Kriseninterventionsdienstes attestierte ihm eine "behandlungsbedürftige psychische Störung". Das Amtsgericht leitete ein Betreuungsverfahren ein, weil es das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes gefährdet sah. Dieser Junge ist offenbar ein Fall für die Jugendhilfe.

Über den anderen Izmulla A. gibt es eine dicke Akte beim Staatsschutz der Hansestadt, deren Einträge bis ins Jahr 2014 zurückreichen. Sie beschreibt, wie aus einem Salafisten ein sogenannter Gefährder wurde, Funktionstyp "Akteur", also einer, dem die Behörden selbst einen Anschlag zutrauen.

