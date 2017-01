Skandalfall in Israel "Der Terrorist hat noch gelebt. Er musste sterben"

Hinweis: Dieser Hintergrundartikel zum Fall Elor Azaria erschien erstmals im Oktober 2016. Am heutigen Mittwoch soll das Urteil gefällt werden.

Der Himmel über Hebron ist eisblau an dem Morgen im März, an dem Elor Azaria für die einen zum Killer wird und für die anderen zum Helden.

Ein Soldat stürmt in sein Zimmer, weckt ihn. Ein Notfall. Azaria zieht sich an und rennt zum Tatort. Um 8.22 Uhr erreicht er eine Wegkreuzung im Viertel Tel Rumaida. Azaria sieht einen Kameraden, der mit einer Stichwunde am Boden liegt, neben ihm zwei junge Palästinenser; der eine leblos, um seinen Kopf wächst eine Pfütze aus Blut. Der andere auf dem Rücken, die Arme von sich gestreckt, mit blassem Gesicht und geschlossenen Augen. Etwa vier Meter weiter liegt ein Messer.

Azaria, 20 Jahre alt, hilft, den verletzten Kameraden zu versorgen. Er hievt ihn auf eine Bahre. Dann läuft er ein paar Meter, übergibt seinen Helm einem Kameraden, lädt sein Gewehr durch. Es ist 8.29 Uhr, als er dem am Boden liegenden Palästinenser in den Kopf schießt, aus einer Entfernung von wenigen Metern. Blut läuft über den Asphalt.

Auf einem Hausdach steht ein palästinensischer Familienvater und filmt. Noch am selben Morgen lädt er das Video auf Facebook hoch. Er schickt es auch an die Nachrichtenagentur Reuters und die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Er löst damit einen Sturm aus. Das Video zeigt die Exekution von Abdel Fattah al-Sharif, 21 Jahre alt.

