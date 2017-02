Israel Trump versetzt rechte Siedler in Euphorie

Sandfarbene Wohnblöcke schmiegen sich um einen Hügel im Ostjerusalemer Viertel Ramot. Hangabwärts liegt eine Baustelle, ragen rote Kräne in den Himmel. "Ein dynamisches, junges Viertel", wirbt eine Immobilienfirma im Internet. Grenzenloser Komfort sei zu erwarten, Swimmingpools, ein atemberaubender Ausblick, Kindergärten, Synagogen und ein funktionierendes Gemeinschaftsleben. Es sei "die beste neue Nachbarschaft in Jerusalem".

Ramot soll wachsen. Die Stadtverwaltung von Jerusalem hat Hunderte neue Wohnungen genehmigt, nicht nur hier, auch in anderen Teilen Ostjerusalems. Sie liegen jenseits der sogenannten Grünen Linie - genau in jenem Gebiet, das Israel vor fast 50 Jahren im Sechstagekrieg erobert hat. Für die internationale Gemeinschaft sind es illegale jüdische Siedlungen. Sie schneiden das Westjordanland vom palästinensischen Ostjerusalem ab, der geplanten Hauptstadt eines eigenen Staates.

Bereits an Tag zwei nach Donald Trumps Amtseinführung wurden in Ostjerusalem mehr als 500 neue Wohneinheiten genehmigt. Seitdem erlaubte die Regierung auch die Errichtung Tausender neuer Wohnungen im besetzten Westjordanland. "Wir bauen, und wir werden weiterhin bauen", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Alle Einschränkungen, die Israel bisher aufgrund internationalen diplomatischen Drucks hingenommen habe, sollen nun aufgehoben werden, so der Premier in Jerusalem. Seit Trump die Wahl gewonnen hat, ist die israelische Rechte in kollektive Euphorie verfallen.

