BMW-Chef Krüger Auto-Boss mit weichen Knien

Harald Krüger hat Methoden entwickelt, um dem Stress des Managerlebens zu entkommen. Sobald er sich zu seinem Chauffeur in den Dienstwagen setzt, schaltet der BMW-Chef Entspannungsmusik ein und taucht für etwa zehn Minuten in eine Traumwelt ab. Ein Mentaltrainer hat ihn in die Geheimnisse der Meditation eingeweiht.

Auch in seinem Büro, im 22. Stock der Münchner BMW-Zentrale, nimmt sich Krüger, 51, kurze Auszeiten. Er schließt dann die Tür, stellt das Telefon um und begibt sich an sein Stehpult. Darauf liegen ein Blatt Papier, ein Stift und ein rosarotes Stoffschwein, das seine Kinder ihm geschenkt haben. Durch das Fenster blickt er auf die Silhouette Münchens, bei schönem Wetter sieht er auch die Alpen. Krüger lässt dann die Gedanken kreisen und notiert, was ihm dabei in den Sinn kommt. "Wenn Sie als Vorstandschef Entscheidungen treffen wollen", sagt er, "brauchen Sie auch mal geistige Freiräume."

Es war ein Erlebnis im Jahr 2015, das Krüger verändert hat.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.