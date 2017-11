Sizilien Die neue Strategie der Mafia

Das Land, wo die Zitronen viermal jährlich blühen, ist reich. An Sonnenstunden und Weltkulturerbe, an griechischen Tempeln, byzantinischen Fresken, arabischer Kunst; an Sandstränden und Michelin-Sternen.

Ein paradiesischer Flecken: Sizilien.

Wären da nicht die Zahlen: Mehr als jeder fünfte Erwerbsfähige ist arbeitslos, nahezu jeder zweite Inselbewohner arm oder von Armut bedroht. Sizilien wirkt reich, fällt aber immer weiter zurück - nicht nur im Vergleich mit dem industrialisierten Norden des Landes, auch gemessen am Rest des Mezzogiorno. Als "Griechenland Italiens", als Sorgenkind der Nation, gilt inzwischen die teilautonome Insel, die in der Antike zur "Magna Grecia" gezählt wurde.

Am 5. November wurde auf Sizilien eine neue Regionalregierung gewählt. Es gewann Sebastiano Musumeci, ein ehemaliger Postfaschist, der mit dem Segen Silvio Berlusconis antrat. Letztlich allerdings sei es egal, wer das blanke sizilianische Elend künftig verwalte, sagt der Schriftsteller Pietrangelo Buttafuoco: Sizilien "mit seinem Haushaltsloch, seiner Arbeitslosigkeit auf höchstem Niveau, mit der Auswanderung der Jungen und einer Wertschöpfung, die niedriger ist als in der Nachkriegszeit, von Korruption, Kriminalität und Hunger ganz zu schweigen" - diese Insel sei nicht mehr regierbar: "Sie muss zwangsverwaltet werden."

Und in der Tat: Wer Sizilien dieser Tage bereist, der sieht hinter den Kulissen prunkvoller Palazzi bittere Armut in Palermo, Wellblechhüttensiedlungen in Messina, sterbende Städte im Binnenland.

