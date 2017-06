Mode aus Fernost Ivanka Trumps mysteriöse China-Connection

Als Li Qiang zum ersten Mal auf die Firma einer gewissen Ivanka Trump aufmerksam wurde, bewarb sich deren Vater gerade um die US-Präsidentschaft. Schon damals rankte sich eine Reihe von Skandalen um Donald Trump. "Irgendwie tat mir Ivanka leid. Und wer hätte geahnt, dass ihr Vater die Wahl gewinnen würde?", sagt Li, Bürgerrechtler und Gründer der Organisation China Labor Watch (CLW). Also kümmerte er sich erst mal um andere Modemarken, die er im Verdacht hatte, unter fragwürdigen Bedingungen in China produzieren zu lassen - zu Niedriglöhnen, mit unmenschlichen Arbeitszeiten und unter mangelhaften Schutzvorkehrungen.

Der Name Ivanka Trump tauchte jedoch immer wieder in den Zolldokumenten auf, die Li und seine Kollegen nutzen, um die verschlungenen Pfade der globalen Modebranche zu entwirren. Nachdem Trump zum Präsidenten gewählt worden war, nahm Li die Fährte auf. Drei CLW-Rechercheure begannen, in zwei Fabriken der Huajian-Gruppe zu arbeiten, wo Schuhe für Ivanka Trumps Modelabel produziert werden. Huajian ist ein Schuhimperium, zahlreiche Fabriken gehören dem Konzern, er produziert auch in Äthiopien.

Doch bevor CLW die Ergebnisse veröffentlichen konnte, wurde am vorigen Wochenende einer der Undercover-Rechercheure verhaftet, die anderen zwei sind nicht mehr zu erreichen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.