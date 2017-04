Glamour-Paar Ivanka und Jared Die Prinzlinge im Hause Trump

Zu den Geschichten, die Ivanka Trump gern erzählt, um die Beziehung zu ihrem Vater zu illustrieren, gehört die von der Kreditkarte, die sie für ihre Halbschwester Tiffany organisierte.

Es war, wie sie sich erinnert, kurz vor Weihnachten 2008, als sich Tiffany mit einem "Dilemma" an sie wandte: Sie brauchte mehr Taschengeld, wusste aber nicht, wie sie das ihrem Vater beibringen sollte. Donald Trump mag es nicht, wenn ihn jemand einfach mal so zwischendurch um mehr Geld bittet, egal wer.

Es gab aber durchaus gute Gründe, ihn um Geld zu bitten, fand Ivanka. Anders als sie und ihre Geschwister lebte Tiffany nicht in New York, sondern mit ihrer Mutter in Kalifornien, profitierte deshalb auch nicht von den "schönen Geschenken ohne erkennbaren Grund", die Donald Trump seinen Kindern gewährte. Ein Nachteil, der ausgeglichen werden musste.

Ivanka beschloss, es sei am besten, wenn sie sich der Sache annehme. "Ich bin zu unserem Vater gegangen", schreibt Ivanka Trump in ihren Erinnerungen, "und habe ihm vorgeschlagen, dass er Tiffany zu Weihnachten mit einer Kreditkarte mit einem kleinen Ausgabenrahmen überraschen könnte. Und tatsächlich, das hat er dann auch gemacht."

