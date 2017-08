Firmenchroniken von Jägermeister und Madsack Spuren in die Nazizeit

Die Romane von Sylvia Madsack lassen sich so zusammenfassen: Ihr Stanislaw Graf von Lugosy ist ein Vampir, der auf ewig nach dem Blute junger Frauen dürstet. Da erweckt die betörende Flötistin Daphne nie gekannte Gefühle in ihm, so voller Verehrung, Verzehrung und Entbehrung, wie sie nur der reinsten Liebe zu eigen ist. Als aber der fiese Blutsauger Kyrill auftaucht ... und plötzlich Daphne ... und dann Kyrills teuflischer Plan ...

Na ja, so in etwa.

Man muss leider sagen, dass das Verhältnis der Schriftstellerin Madsack zum Buch ein unglückliches, wenn nicht tragisches ist. Die Vampir-Romane, die sie veröffentlicht hat, sind nicht der Rede wert; der jüngste Band stand bei Amazon diese Woche auf Platz 1309565 der Bestsellerliste.

Jenes Buch aber, über das man wirklich gern reden würde, will sie partout nicht veröffentlichen. Sie hat es nicht geschrieben, sondern in Auftrag gegeben, bei einem Historiker. Es erzählt die Geschichte von Madsack in Hannover, dem großen deutschen Medienkonzern, in dem die "Hannoversche Allgemeine", die "Leipziger Volkszeitung" und 13 weitere Tageszeitungen erscheinen. Ein Haus, das pikanterweise davon lebt, Dinge zu veröffentlichen, nicht unter Verschluss zu halten.

So wie in den Romanen von Sylvia Madsack geht es auch in der Konzernchronik nicht nur um Edelmut und Hingabe, sondern auch um mögliche Fiesheiten. Allerdings echten, aus der Nazizeit, als jüdisches Geld im Verlag steckte.

