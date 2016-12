Epochenjahr 2016 Wohin mit dem Hass?

Wer kann noch schlafen, wenn das Aufwachen solche Überraschungen offenbart? Nach zwei wichtigen Abstimmungen gingen die Deutschen 2016 mit der Erwartung ins Bett, am folgenden Morgen eine Welt vorzufinden, die sich kaum verändert haben würde. Aber als der Morgen anbrach und die Stimmen in Großbritannien und in den USA ausgezählt waren, stand die Welt kopf. Im Juni entschied sich eine Mehrheit der Briten dafür, ihr Land aus der Europäischen Union zu katapultieren. Im November stimmten die USA so ab, dass Donald Trump der nächste Präsident wird.

Triumphiert hatten zwei Männer, die nicht nur ähnlich aussehen, sondern auch als die größten Spieler der westlichen Demokratien gelten dürfen: Donald Trump, Immobilientycoon und ehemals Gastgeber einer Realityshow, in der zur allgemeinen Belustigung Leute gefeuert wurden, und Boris Johnson, ehemals Journalist und Bürgermeister von London, der sich für kaum einen Kalauer zu schade war und aus persönlich-taktischen Erwägungen für den Brexit kämpfte, obwohl er ihn politisch für falsch hielt. Wie Clowns traten sie manchmal auf, Trump wie ein böser, Johnson wie ein lustiger. Nun haben sie der Welt große Überraschungen beschert.

Zum Ende des Jahres 2016 fühlt es sich an, als sei dies ein Epochen- oder Scharnierjahr, in dem etwas zu Ende geht und etwas beginnt. 1989, als die Mauer fiel, war eindeutig so ein Jahr. 2001, als Dschihadisten die USA attackierten und das World Trade Center und Teile des Pentagons zerstörten, gehört ebenfalls in diese Reihe. Bei 2016 ist noch nicht klar, was eigentlich beginnt und ob es wirklich von Dauer ist, aber man muss damit rechnen. Es fehlt auch noch ein Begriff für das, was geschieht. 1989 war es das Ende des Kalten Kriegs, 2001 der Beginn des Kriegs gegen den Terror. Und jetzt? Das Ende der westlichen Demokratien, wie wir sie kennen?

