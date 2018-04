Interview mit Ex-FBI-Chef über seine bizarren Treffen mit Trump "Die Szene war kaum auszuhalten, sie spielt sich bis heute in meinem Kopf in Zeitlupe ab"

Das Flatiron Building auf der Fifth Avenue ist eines dieser Hochhäuser in Manhattan, die jeder Tourist kennt: dreieckiger Grundriss, vorn spitz zulaufend, ein eleganter, mondäner Keil. Drinnen, im zweiten Stock, sieht es schlichter aus. Ein dunkler Flur, auf dem Boden Bücherkartons, es riecht nach Filterkaffee. James B. Comey, 57, der frühere FBI-Direktor, zwängt sich in eine Kammer des Verlags Flatiron Books, der die engen Räumlichkeiten belegt.

Er wirkt locker, fast vergnügt - es ist sein einziges Interview mit einem deutschsprachigen Medium. Comey ist nach seiner öffentlichen Demütigung auf dem Zenit seines Ruhms angelangt. Vor fast genau einem Jahr, am 9. Mai 2017, warf ihn Donald Trump in einer unerhörten Wutaktion aus dem Amt, weil das FBI dem Präsidenten in dieser "Russland-Sache" - wie er sie nannte - zu nahe gekommen war. Seither hat Comey Trump auf verschiedenste Weise das Leben schwer gemacht. Er spielte der Presse Aufzeichnungen zu, die er als FBI-Direktor nach Begegnungen mit Trump angefertigt hatte, die sogenannten Comey-Memos; er erzählte vor einem Senatsausschuss in literarischer Detailtiefe von einem Zweier-Dinner im Weißen Haus, in dem Trump ihn zur Loyalität zwingen wollte; und schließlich unterschrieb Comey, natürlich, einen Buchvertrag.

"Größer als das Amt" heißt das Werk auf Deutsch, das diese Woche zeitgleich in mehreren Sprachen erschienen ist. Der Titel spielt auch auf die Körpergröße des Autors an, mit 2,03 Metern ist er nur zehn Zentimeter kleiner als der Basketballer Dirk Nowitzki. Es ist das zweite umfassende Enthüllungsbuch der Trump-Ära, nach "Feuer und Zorn" des Journalisten Michael Wolff. Im Gegensatz zu Wolff aber kann Comey einen exklusiven, langfristigen Zugang ins Innerste der Macht vorweisen - außerdem besitzt er das gefährliche Wissen eines Juristen, der das Räderwerk von Washington in- und auswendig kennt.

