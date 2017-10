Jan G. aus Brandenburg Ich habe Oma mit ihrem Lieblingsmesser umgebracht

Was macht man mit einem solchen Menschen? Einem, den die Schwester so charakterisiert: "Da fällt mir nur krank ein. Eine gespaltene Persönlichkeit, egoistisch, narzisstisch." Von dem die Mutter sagt: "Ich halte den Terror meines Sohnes nicht mehr länger aus." Den die Lehrer als "tickende Zeitbombe" bezeichneten.

Wie behandelt man einen jungen Mann, der der Katze der Familie im Bett den Hals umdreht und ihr dabei in die Augen sieht? Der mit der Axt in der Hand über das heimische Grundstück marodiert und Mutter, Stiefvater, Großmutter sowie Schwester prophezeit, er werde sie alle umbringen?

Schließt man ihn dauerhaft weg, oder hat man Hoffnung, dass er sich bessert? Es ist eine Entscheidung, wie sie alltäglich an deutschen Gerichten getroffen werden muss.

Bei Jan G. war Hoffnung eine schlechte Option. Ende Februar erfüllte sich ein Teil seiner Prophezeiung: Der 24-Jährige tötete in einer Stadt nahe der polnischen Grenze zunächst seine Großmutter, um dann auf der Flucht mit dem Auto beim Tempo von weit mehr als hundert Stundenkilometern zwei Polizisten buchstäblich zu zerfetzen.

Der Dreifachmord in Brandenburg, der kommende Woche am Landgericht Frankfurt (Oder) verhandelt wird, lenkt den Blick auf ein Dilemma, das Deutschland seit dem Fall des bayerischen Justizopfers Gustl Mollath immer wieder bewegt: Wann gehört ein Mensch in die geschlossene Psychiatrie und wann nicht? Die Richter müssen entscheiden, ob das öffentliche Sicherheitsbedürfnis schwerer wiegt als die Freiheitsrechte des Betroffenen. Wenn sie sich irren, sind die Folgen fatal.

