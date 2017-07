CDU-Politiker Jens Spahn Der Mann, der Angela Merkel herausfordert

"Machen Sie klar, dass wir wieder ein bisschen konservativer sind", sagt der CDU-Ortsvorsitzende zu Jens Spahn. "Im letzten Jahr war der Bosbach hier, das war gut." Spahn schlingt eine Portion Potthast hinunter, einen westfälischen Rindereintopf. "Das ist hier Wirtschaft, oder?", fragt er. "Rentner", sagt der Ortsvorsitzende." "Gut, gehen wir rein", sagt Spahn. Rentner kann er auch.

Im Saal der Gaststätte in Cappenberg bei Dortmund sind etwa 50 ältere Damen und Herren versammelt. Spahn hat für solche Termine seinen Standardvortrag. "Wir sollten auch mal sagen, wie gut es uns geht", sagt er und zählt auf: Niedrige Arbeitslosigkeit, die höchste Rentensteigerung seit Jahren, "jeden Tag steigt die Lebenserwartung um sechs Stunden". Das Leben könnte so schön sein.

Aber es gibt auch das dunkle Deutschland. Spahn wird ernst. Er redet über die Probleme mit Migranten am Kölner Hauptbahnhof, über islamische Mädchen, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen und über den Grünen-Bundestagsabgeordneten Volker Beck, der gesagt habe: "Wenn du in deiner Straße nur noch Arabisch hörst, dann musst du eben Arabisch lernen." Das Publikum zischt vor Empörung.

Ganz so hat Beck das nicht gesagt, aber darauf kommt es Spahn nicht an. Er hat die Zuhörer jetzt, er kann es sich sogar leisten, ein paar differenzierte Sätze zur Zuwanderung zu sagen. Er muss nicht überziehen, das Publikum weiß, wo er steht. Es dankt ihm mit langem Applaus. Der Ortsvorsitzende ist zufrieden.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.