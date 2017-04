Jérôme Boateng "Warum ist meine Haut braun?"

Bist Du einer von uns

Magst Du das harte Berlin

Und findest Du auch, Ballack hat es verdient?

Songtext von Rapper George Boateng, Jérôme Boatengs Halbbruder

Er soll etwas sagen, irgendwas, einen Satz nur oder auch zwei, um die Kamera zu vergessen, die Lichter, das ganze Gewusel um ihn herum, das jeder Fotograf, der etwas auf sich hält, um sich organisiert.

Jérôme Boateng hebt einen Moment den Blick von seinem Handy.

"Sagen Sie was", sagt der Fotograf.

"Hi", sagt Jérôme Boateng.

Er liegt auf einem Bett im Rosewood Hotel in London, um sich für das Männermagazin "GQ" fotografieren zu lassen. Das Magazin hat ihn zum Mann des Jahres 2016 in der Kategorie "Sport" gewählt und will ihn nun als Dressman abbilden.

Rechts neben ihm auf dem Nachttisch steht ein Espresso, den er nie trinken wird, links neben ihm liegt die aktuelle Ausgabe der "Times", die er nie lesen wird. Der Sportteil ist aufgeschlagen, damit man später, auf dem Foto, wenigstens noch den Fußballer in ihm erkennt.

Es kann eigentlich losgehen, aber der Fotograf hat noch ein Problem mit Boatengs Frisur, den Zöpfchen, Boatengs Rasta-Dutt. Die Frisur passt zwar zu Boateng, findet der Fotograf, aber Zöpfchen und Dutt passen nicht zu der Garderobe, die Boateng für die Fotos tragen soll.

