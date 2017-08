Bundespräsident a.D. Was Gaucks Spezialwünsche die Steuerzahler kosten

Bevor der neue Nachbar einzog, kamen die Handwerker. Neun Büros im ersten Stock des Bundestagsgebäudes in der Berliner Dorotheenstraße 93 richteten die Arbeiter her, insgesamt 197 Quadratmeter. Besondere Beachtung fand der Umbau des Kopierraums in Zimmer 162: Warum bloß wurde dort eine neue Toilette installiert, so fragten sich viele Abgeordnete und deren Mitarbeiter, wo doch nur eine Tür weiter ein Gemeinschaftsklo zur Verfügung steht?

Der Flurfunk hatte schnell herausgefunden, wer der Urheber dieser besonderen Modernisierungsmaßnahmen war: In die geräumige Büroflucht zogen im Frühjahr Joachim Gauck und seine Entourage ein, ausgerechnet der Mann, der sich in seiner Amtszeit gern als "Bürgerpräsident" bezeichnete und nicht selten betonte, dass er "von unten" komme.

Teure Umbauten, hoch dotierte Mitarbeiter und die Frage, welcher Job neben dem Ehrensold in Höhe von derzeit jährlich rund 250.000 Euro erlaubt sein soll: Spätestens seit Christian Wulff wegen der Affäre um sein kreditfinanziertes Eigenheim in Großburgwedel zurücktreten musste, erregt die Frage, was Bundespräsidenten a.D. die Steuerzahler kosten, die Republik. Erst kürzlich musste sich Wulff neue Vorwürfe gefallen lassen, weil er trotz einträglicher Ruhebezüge nun als Anwalt mit Prokura für eine türkische Modefirma arbeitet.

Politiker wie der damalige SPD-Fraktionschef und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatten gleich nach Wulffs Rücktritt gefordert, die Regeln für die Altpräsidenten zu überarbeiten. Doch die Sache ging ganz anders aus, als es sich die Initiatoren und wohl auch viele Bürger vorgestellt hatten. Das zeigt sich nun ausgerechnet an dem Mann, der Anstand und Würde in das Präsidentenamt zurückbringen sollte - Joachim Gauck.

