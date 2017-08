Bayerns Innenminister Herrmann "Abschiebungen aus der Schule sind eine absolute Ausnahme"

SPIEGEL: Herr Minister, verletzt es Sie, dass Bayern zurzeit mit Guantanamo verglichen wird?

Herrmann: Der Vergleich ist totaler Blödsinn.

SPIEGEL: Ein neues Gesetz in Bayern ermöglicht es, künftig sogenannte Gefährder unbefristet in Präventivhaft zu nehmen. Ein Richter muss darüber alle drei Monate entscheiden. Wir reden von monatelangem Gefängnis für Menschen, die keine Straftat begangen haben.

Herrmann: Wir haben eine solche Maßnahme bisher schon gehabt, beschränkt auf 14 Tage Haft. Die Fälle über die letzten 20 Jahre kann man an einer Hand abzählen. Bei Islamisten hat sich die Frage gestellt, ob es ein Szenario geben könnte, in dem die Gefahr nicht in zwei Wochen vorüber ist. Nur für solche Notsituationen müssen wir die Möglichkeit dieser Haft haben. Sie bleibt eine absolute Ausnahme!

SPIEGEL: Vor zehn Jahren sprachen Sie noch anders über Freiheit. Damals waren Sie gegen die Nutzung von Daten der Lkw-Maut zur polizeilichen Fahndung, weil das, wie Sie sagten, gegen Ihr Freiheitsverständnis verstieß. Heute haben Sie die schärfste Präventivhaft Deutschlands, fordern die bundesweite Schleierfahndung und mehr Videoüberwachung. Wo ist Ihre Freiheitsliebe geblieben?

Herrmann: Ich habe ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für Freiheitsrechte, aber es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Unsere Sicherheitspolitik hat ja zum Ziel, die Freiheit der Menschen in unserem Land vor Angriffen anderer zu schützen. Der "Islamische Staat" will Freiheit, so wie wir sie verstehen, beseitigen, Neonazis wollen das auch, dagegen wollen wir uns bestmöglich schützen.

SPIEGEL: Um jeden Preis?

