Joan Baez im Interview "Ich habe mich mein ganzes Leben lang in Beziehungen versucht, keine ist je geglückt"

Der Ort Woodside in Kalifornien liegt gleich neben der Silicon-Valley-Hauptstadt Palo Alto. Hier, in den Hügeln zwischen alten Mammutbäumen, bewohnt die Sängerin Joan Baez ein leicht verwittertes Anwesen, Haupthaus, Gästehaus, Poolhaus, Baumhaus. Im Gästehaus wohnt derzeit eine sechsköpfige Familie aus dem polynesischen Pazifikinselstaat Tonga, und "dort hinten, hinter der Bergkuppe", sagt Baez und weist ins bewaldete Nichts, "lebt Neil Young". Noch so ein Überlebender der Gegenkultur.

Draußen an der Straße rütteln von Zeit zu Zeit Silicon-Valley-Milliardäre an ihrem Tor und wedeln mit Schecks, 20 oder 30 Millionen für dieses Anwesen. Aber die Frau mit der Gitarre will nicht verkaufen, sie lebt schon seit 47 Jahren hier. Die Tech-Milliardäre beeindrucken sie nicht, sie war mit deren Oberguru drei Jahre zusammen, mit Steve Jobs, als dieser den ersten Macintosh entwickelte.

Vor fast 60 Jahren, 1959, trat Baez (den ursprünglich mexikanischen Namen spricht man amerikanisch, also falsch, "Beies" aus) erstmals auf dem Newport Folk Festival vor 13.000 Menschen auf. Sie war das erste weibliche Idol der sich langsam formierenden Protestkultur der Sechzigerjahre. Später war sie mit Bob Dylan und Martin Luther King befreundet, sie sang beim Marsch auf Washington 1963 genauso wie beim Woodstock-Festival 1969. Baez' Interpretation von "We Shall Overcome" wurde zur Hymne der friedlichen Protestkultur der Sechzigerjahre. Joan Baez hat 25 Studioalben veröffentlicht, das möglicherweise letzte, "Whistle Down the Wind", erscheint kommende Woche. Es enthält traurige und Bilanz ziehende Songs von anderen Veteranen wie Tom Waits, aber auch von jüngeren Musikern wie Anohni, dem Transgender-Star, der in den Nullerjahren mit der Band Antony and the Johnsons bekannt wurde. Baez ist 77 Jahre alt, ihre berühmten Haare sind nicht mehr schwarz und lang, sondern weiß und kurz. Nach den Beziehungen mit Bob Dylan und Steve Jobs lebt Baez heute (was sollte danach noch kommen?) allein. Neulich hat ihre 14-jährige Enkeltochter ein Onlinedating-Profil für sie angelegt.

SPIEGEL: Ms Baez, auf Ihrem neuen Album findet sich ein Song mit dem Titel "The President Sang Amazing Grace". Es beschreibt einen großen Moment der Obama-Präsidentschaft: Nach dem Mord an neun schwarzen Kirchgängern durch den Rassisten Dylann Roof stimmt Barack Obama auf der Trauerfeier das Lied "Amazing Grace" an.

Baez: Das Lied stammt nicht von mir, sondern von einer Underground-Folksängerin. Ich habe es selbst bei einer lokalen Radiostation gehört, als ich im Auto saß. Ich musste am Straßenrand halten, weil es mich überwältigte. Es war klar, dass ich es auf das Album nehmen musste. Ich musste dann erst mal lernen, es zu singen, ohne dabei vor Rührung zu weinen.

SPIEGEL: So schlimm?

Baez: Ich weiß auch nicht, warum dieses Lied so kraftvoll ist. Wahrscheinlich weil einem im selben Moment einfällt: Das ist vorbei. Und nicht nur, dass wir jetzt mit weniger dastehen. Wir sind mit dem Bösen konfrontiert.

SPIEGEL: Fühlen Sie sich als Künstlerin in der Pflicht, gegen die Verhältnisse anzusingen?

