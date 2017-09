Siemens-Chef Kaeser "Das wird die Schicksalsfrage der deutschen Wirtschaft"

SPIEGEL: Herr Kaeser, überall auf der Welt bekommen die Populisten Zulauf, nimmt der Protektionismus zu. Geht die Ära der Globalisierung zu Ende?

Kaeser: Wir haben es in Wahrheit mit mehreren großen Herausforderungen zu tun. Neben dem verstärkten Hang zum Populismus zähle ich auch den Klimawandel dazu, die weltweite Migration, die Digitalisierung, also den Einzug des Internets in die Industrie, und eine erneute Zunahme des Kasinokapitalismus, also eine Betonung des kurzfristigen Denkens und Handelns statt einer langfristigen, nachhaltigen Entwicklung von Geschäften. Die Globalisierung hat allerdings eine ganz besondere Bedeutung, weil Populismus die Vorstufe des Nationalismus und damit auch des Protektionismus ist.

SPIEGEL: Bisher feierte die Wirtschaft die Globalisierung doch als einzigartige Erfolgsgeschichte. War das ein Irrtum?

Kaeser: Nein, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderes Land von der Globalisierung profitiert. Wir waren und sind eine führende Exportnation. Viele haben aber gedacht, die Globalisierung sei eine Einbahnstraße, und jetzt kommt sozusagen auf einmal Gegenverkehr, durch die Migration, aber auch durch Menschen, die zu Recht ihren Anteil an der globalen Wertschöpfung verlangen.

SPIEGEL: Ist die Globalisierung zu weit gegangen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.