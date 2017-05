Clintons Wahlkampfmanager Podesta "Ich fühle mich schrecklich! Es ist fürchterlich!"

Podesta, 68, Stabschef im Weißen Haus unter Bill Clinton, Berater von Barack Obama und Wahlkampfmanager der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton, sitzt mit locker gebundener Krawatte im historischen Salon des Gästehauses des Hamburger Senats. Er hat einen Transatlantikflug hinter sich, am Abend wird er den Hamburger Mediendialog eröffnen. Seit der Wahlniederlage im November hat er nur wenige Interviews gegeben, er stürzte sich lieber in Arbeit.

SPIEGEL: Mr Podesta, die US-Wahlen sind erst sechs Monate her, Donald Trump ist erst seit hundert Tagen im Amt. Aber für viele fühlt es sich an, als wäre seit Barack Obamas Präsidentschaft eine kleine Ewigkeit vergangen. Leiden Sie?

Podesta: Ja. Ich glaube, Donald Trump hat dem Begriff Hundejahre eine vollkommen neue Bedeutung gegeben. Die einzige Konstante seiner Politik scheint seine Unvorhersehbarkeit zu sein. Amerika lebt mit diesem Präsidenten seit seinem Amtsantritt in einem Zustand ständigen Aufruhrs. Das war schon im Wahlkampf so, aber ich habe den Eindruck, die Last der Präsidentschaft hat bei ihm diese Tendenz zur permanenten Aufregung noch verstärkt. Deshalb ist er auch, entgegen den Erwartungen vieler, nicht ruhiger und vernünftiger geworden. Deshalb twittert er an einem Samstagmorgen ab 6 Uhr früh, Präsident Obama habe vor der Wahl angeordnet, ihn im Trump Tower abzuhören. Auch wenn es dafür keine Belege gibt und alle Geheimdienste ihm genau dies zuvor mitgeteilt haben.

SPIEGEL: Hat es lange gedauert, bis Sie sich an den Gedanken gewöhnt haben, dass Donald Trump im Oval Office sitzt?

