Start-up Relayr Der Mann, der weltweit die Uhren kontrollieren will

Wenn Josef Brunner in seiner alten Heimat München mit der S-Bahn fährt, prüft er neuerdings bei jedem Halt die Bahnsteiguhren. Viele gehen falsch, stellt er dann mit Blick auf seine Armbanduhr fest. Mal sind es nur Sekunden, nicht selten Minuten.

Brunner hätte dafür eine Lösung: Seine Mitarbeiter haben eine kleine Box entwickelt, die dafür sorgen könnte, dass die schlichten analogen Zeitmesser, die seit Jahrzehnten zum Inventar deutscher Bahnhöfe gehören, den Anschluss ans Internet der Dinge finden.

Der kleine Kasten enthält einen Geräuschsensor, der das Ticken registriert - und damit alle Abweichungen von der Norm. Diese Informationen werden in eine spezielle Cloud für das "Internet of Things" (IoT) gefunkt, die Brunners Unternehmen Relayr betreibt - und über die Bahn-Servicemitarbeiter ihren Uhrenpark zentral managen könnten. "Wir haben bewiesen, dass wir die Uhren völlig ohne Drähte kontrollieren können", sagt Brunner. Die Bahn, die in einem aktuellen Modernisierungsprogramm auch ihre Zeitmesser zuverlässiger machen will, habe bereits eine dreistellige Anzahl der Sensorboxen geordert, zu Erprobungszwecken.

Relayr hat inzwischen gut drei Jahre Erfahrung damit, Geräte und Maschinen nachträglich zu vernetzen und sie mithilfe seiner Cloud "smarter" zu machen. Der Hauptsitz der Firma liegt in einem Hinterhof in Berlin-Kreuzberg, außerdem gibt es bereits Niederlassungen in Großbritannien, Polen sowie in Boston an der US-Ostküste und im kalifornischen San José. Brunner und seine mittlerweile rund 150 Mitarbeiter haben sich im dicht besetzten Markt rund um das Modethema Internet der Dinge auch international einen Namen gemacht. Wie hat er das geschafft?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.