Jürgen Habermas über Macron "Was das uns Deutsche wieder kostet"...

Für Walter Benjamin war Paris die Hauptstadt Europas, für den trotzig-ironischen Robert Menasse soll Brüssel es werden. Das ist eine fragile Hoffnung. Der frisch gekürte Träger des Deutschen Buchpreises temperiert denn auch im "taz"-Interview hochgesteckte Erwartungen mit einer hübschen Story über den Abend mit einem deutschen Korrespondenten in einem verrauchten Brüsseler Journalistencafé. Er konnte beobachten, wie diesem von seiner Frankfurter Redaktion ein Bericht aus dem Brüsseler Raumschiff mit dem Bescheid zurückgegeben wurde: "Schreib nicht so kompliziert. Schreib nur, was das uns Deutsche wieder kostet."

Das gedämpfte Interesse, das deutsche Politiker, Manager und Journalisten an der Gestaltung eines politisch handlungsfähigen Europas nehmen, lässt sich kaum auf eine bündigere Formel bringen. Eine timide und willfährige Presse springt unserer politischen Klasse seit Jahren bei, um die breitere Öffentlichkeit mit dem Thema Europa nur ja nicht zu belästigen. Die Entmündigung des Publikums hätte nicht schöner demonstriert werden können als mit der sorgfältig präparierten Einschränkung des Themenspektrums für die einzige sogenannte Fernsehdebatte zwischen Merkel und Schulz vor der Bundestagswahl. Auch während des Jahrzehnts der immer noch weiterschmorenden Finanzkrise durften sich die Kanzlerin und ihr Finanzminister - im krassen Gegensatz zu den Tatsachen - als die wahren "Europäer" darstellen.

Aber nun erscheint ein Emmanuel Macron auf der Bühne und könnte, trotz seiner einschmeichelnden Bemühungen um eine rücksichtsvolle Kooperation mit der geschlagenen und von der eigenen Partei bedrängten Kanzlerin, den Schleier über diesem wohlgefälligen Selbstbetrug lüften. Die "realistischen" Köpfe in den überregionalen Zeitungen scheinen zu befürchten, das deutsche Publikum könnte sich von den Worten des französischen Präsidenten über des Kaisers neue Kleider die Augen öffnen lassen: Es könnte erkennen, dass die deutsche Regierung mit ihrem robusten Wirtschaftsnationalismus ziemlich nackt dasteht.

