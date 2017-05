Interview mit Jürgen Trittin "Die Grünen lassen sich nicht zerquetschen"

SPIEGEL: Herr Trittin, die Grünen sind aus dem saarländischen Landtag geflogen und haben sich in Nordrhein-Westfalen fast halbiert. Im Bund verheißen die Umfragen auch nichts Gutes. Geht es mit den Grünen zu Ende?

Trittin: Ich kann Sie beruhigen. Wenn ich all die Artikel gesammelt hätte, die den Grünen in den vergangenen 30 Jahren ein unmittelbar bevorstehendes Ende prophezeit haben, dann fänden wir hier in meinem Büro keinen Platz.

SPIEGEL: Vor ein paar Wochen hat das Allensbach-Institut eine Umfrage veröffentlicht, wonach im Jahr 2010 noch 59 Prozent aller Deutschen fanden, die Grünen seien in. Derzeit sind es nur noch 13 Prozent. Warum sind die Grünen so uncool geworden?

Trittin: Wir kamen 2009 mit mehr als zehn Prozent aus der Bundestagswahl. Dann gab es die großen Proteste gegen Stuttgart21 und die Reaktorkatastrophe von Fukushima, da ging es noch einmal weiter nach oben in den Umfragen. Aber auch heute gehen doch viele Menschen für grüne Themen auf die Straße und demonstrieren für Europa, für Klimaschutz und Bürgerrechte.

SPIEGEL: Ihr Parteifreund Winfried Kretschmann sagt allerdings schon seit Längerem, die Grünen sollten nicht immer mit erhobenem Zeigefinger vor die Bürger treten.

