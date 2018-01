Wintersport in der Krise "An alle Seilbahnbetreiber: Es macht keinen Sinn!"

Als sich der Olympiasieger Marcel Hirscher vor zwei Wochen auf seinen Start beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden vorbereitet, steigen einige Täler entfernt im Wallis zwei Männer in 3000 Meter Höhe über eine Absperrung unterhalb des Hockenhorns.

Sie tragen auch Skier an ihren Füßen, dazu auf dem Rücken einen Lawinenairbag. Das wichtigste Utensil aber sind ihre Gleitschirme. Mit ein paar Handgriffen sind die Fluggeräte einsatzbereit. Auf Kommando brettern die beiden Speedflyer auf eine fast senkrecht abfallende Felswand zu - und segeln davon.

Hirscher gewinnt das Rennen in Adelboden und wird von den Fans im Skistadion gefeiert. Die beiden Speedflyer landen auf einer verschneiten Wiese im Nirgendwo und klatschen sich ab.

Gian Franco Kasper, der Präsident des Internationalen Skiverbands (FIS), zündet sich in seinem Büro in Oberhofen am Thunersee eine Zigarette an. Durch große Fensterscheiben kann er die Gipfel des Berner Oberlands sehen. Kasper, 73, sagt, das Schöne am Skilaufen sei, dass jeder auf seine Weise Spaß im Schnee erleben könne: der Hobbyläufer, der Adrenalinjunkie, Champions wie Hirscher.

"Aber leider wollen immer weniger Leute diesen Spaß."

