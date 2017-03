Justiz gegen Rechtsextreme Da weint der biedere Bürgerkrieger

Ein Verhandlungstag im August, Andreas H., 57 Jahre alt, selbst ernannter Präsident der Oldschool Society, sitzt im Karohemd auf der Anklagebank des Münchner Oberlandesgerichts, kurze Strubbelhaare, wasserblaue Augen, Stecker im Ohr. Er schaut über den Rand seiner Brille. Seine Stieftochter, eine Hauswirtschafterin, zeichnet dem Gericht ein Bild des Vaters. Ein Familienmensch, immer am Arbeiten mit seiner Augsburger Malerfirma: "Ich kann nichts Negatives über ihn sagen."

Dass er in der NPD war? "Das war ein Fimmel", wie das Hitlerbild im Büro. Auf seinen Mercedes E-Klasse, mit Krokoleder verkleidet, hatte er sich "vorn so einen Adler draufmachen lassen", dazu die Initialen A. H. - "für Andreas H."

"Er ist halt kreativ", sagt die Tochter. Als sie von der Anklage hörte, habe sie es nicht glauben können. "Weil ich ihm das nicht zutrau, dass er seiner Familie was vorspielt und eine terroristische Gruppe gegründet haben soll und Anschläge gegen Ausländer geplant." Wo er doch prima mit ihrem Mann auskomme, einem Italiener. Sogar von einem Patenkind in Afrika habe er mal erzählt.

Da weint Andreas H. Sein bürgerliches Leben, hart erarbeitet als Handwerker - futsch. Die Maisonettewohnung im Bessere-Leute-Viertel, Ferienreisen nach Kenia und in die Türkei, gutes Essen, seine Whiskysammlung - alles verloren, seit am 6. Mai 2015 morgens um vier die Eliteeinheit GSG 9 in seinem Schlafzimmer stand und ihn mitnahm, im Hubschrauber.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.