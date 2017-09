Wann hat es eigentlich angefangen, dass Kaffee so wichtig wurde? Er ist ja schon lange das Lieblingsgetränk der Deutschen, aber jahrzehntelang war er eben auch ein Langweilerprodukt, das von der Werbung mühsam auf "Verwöhnaroma" gehievt werden musste. Ein Symbol höchstens für hausfrauliche Sorgfalt - in einer Liga mit Waschpulver, Spülmittel und Halbfettmargarine.

Heute ist das anders. Kaffee ist Luxusgut und Lifestyle-Accessoire. Zumindest wird er so inszeniert. Brühkapseln, die angeblich auch George Clooney benutzt, werden in den Shops von Nespresso präsentiert wie Schmuckstücke beim Juwelier.

Auch Starbucks stilisiert seinen Pappbecher-Caffè-Latte immer mehr zum Luxusprodukt hoch. In Seattle testet das Unternehmen ein neues Filialkonzept. Der Kaffee wird dort nicht nur frisch gemahlen, die Bohnen werden im Café auch geröstet. In bulligen schwarzen Maschinen aus Gusseisen, die an Dampflokomotiven erinnern und wohl Tradition signalisieren sollen. Filialen in Shanghai, Tokio und New York sollen folgen.

Das deutsche Unternehmen Probat, Weltmarktführer bei Röstmaschinen, hat das Modell eigens für Starbucks gebaut. "Der Erfolg einer Kaffeemarke", sagt Geschäftsführer Wim Abbing, "ist zu 90 Prozent die Geschichte, die sie erzählt."

