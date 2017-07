Der singende Antichrist Wie fies war Nero wirklich?

An einem Dezembertag im Jahr 37 nach Christus brachte die in Köln geborene Adelstochter Agrippina einen Jungen in Beckenendlage zur Welt, der auch später als Regent aller Welt gern den Hintern zeigte und Tabu um Tabu brach. Als er regieren sollte, sang er; statt Kinder zu zeugen, heiratete er zwei Männer; und statt die Mutter zu ehren, ließ er sie erdolchen.

Als Ungeheuer ging der römische Prinzeps Nero in die Geschichte ein. Im Alter von 30 Jahren hatte er bereits so viel Unheil angehäuft, dass der Senat die "damnatio memoriae" über ihn verhängte: Sein Andenken wurde ausgelöscht, er selbst in den Selbstmord getrieben.

Auf der Hitliste der Berühmtheiten liegt er dennoch weit vorne - gleich hinter Jesus. An die 150 Opern, Dramen und Filme wurden ihm gewidmet. Unvergessen: der Kino-Nero Peter Ustinov als tuntiger Musikus.

Schuld am üblen Leumund sind vor allem seine antiken Biografen Tacitus und Cassius Dio (beides Senatoren) sowie der hohe Beamte Sueton. Sie ließen wenig Gutes an dem Herrscher. Rom soll er angesteckt, die ersten Christen verbrannt und die Apostel Paulus und Petrus gekreuzigt haben. In der Bibel erscheint er als satanisches Ungeheuer mit der Codezahl 666 auf der Stirn - dem hebräischen Zahlenwert seines Namens.

Vernichtend auch das Urteil des Historikers Theodor Mommsen: Nero sei eine Null gewesen, an Politik nicht interessiert. Doch stimmt das auch? Die jüngere Forschung bemüht sich um ein anderes Bild.

