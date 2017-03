Kaiserin Maria Theresia Was für ein Kerl!

Bei einem Spaziergang durch den Schlosspark von Schönbrunn, so lautet eine Legende, sei Maria Theresia einst einer verhärmten Bettlerin begegnet, die ein weinendes Baby trug. Die Kaiserin habe der Frau das Kind abgenommen; sie habe es an die eigene Brust gelegt und gestillt, während sich die erschöpfte Mutter neben ihr ausgeruht habe.

Die schöne Szene wurde im 19. Jahrhundert immer wieder geschildert, in Erzählungen und Bildern - und doch ist sie wohl frei erfunden. Nach allem, was man weiß, hat Maria Theresia, obgleich Mutter von immerhin 16 Kindern, nie gestillt; für diesen Zweck gab es am Wiener Hof Ammen zuhauf. Und Bettlerinnen wurden schon gar nicht in der Nähe der Monarchin geduldet.

Doch historische Tatsachen haben der Verbreitung von Legenden noch nie geschadet. Die Geschichte von der fürsorglichen Kaiserin passte einfach zu gut zum Idealbild einer Herrscherin, welche die Not ihrer armen Untertanen lindert und dabei ganz und gar Frau ist.

Tatsächlich war für die Zeitgenossen schier Unbegreifliches geschehen: Vier Jahrzehnte lang, von 1740 bis zu ihrem Tod im Jahre 1780, hatte eine Frau, hatte Maria Theresia das von Böhmen bis nach Norditalien reichende Imperium der Habsburger regiert und damit alle Geschlechterklischees einer harten Belastungsprobe unterzogen. Ein weibliches Wesen, das doch schwach und hilfsbedürftig sein musste, behauptete sich in der Männerwelt der Fürsten und Könige, ja mehr noch: Maria Theresia prägte eine ganze Epoche mit ihrer Reformpolitik und ihrem absolutistischen Machtanspruch. Was lag da näher, als sie in der populären Ikonografie ein bisschen femininer erscheinen zu lassen?

