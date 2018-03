Robotikforscher Der doppelte Professor

Als Stefan Kai Schaal beschloss, künftig mehr Geld zu verdienen, nahm er erst einmal eine Auszeit. Eine lange Auszeit: Mehr als zwei Jahre brauchte der Forscher, um sein neues deutsches Leben nahtlos und unauffällig in das alte amerikanische zu fügen.

Schaals Arbeitgeber, die University of Southern California (USC) in Los Angeles, zeigte sich kulant. Sie gewährte dem renommierten Informatiker mitten im Semester das Sabbatical, das er an dem Tag beantragt hatte, als er zu Hause rausflog und seine Frau nach neun Jahren Ehe die Scheidung einreichte.

Das ist jetzt sechs Jahre her. Es folgte ein Rosenkrieg, in dessen Verlauf Schaal, heute 56, dem kalifornischen Gericht seine Einkünfte offenlegen musste. Diese und andere Dokumente, die dem SPIEGEL vorliegen, offenbaren mehr als nur die Finanzlage eines deutschen Computerwissenschaftlers. Sie offenbaren, wie die Globalisierung des Wissenschaftsbetriebs diesen verletzlich macht. Sie zeigen, wie in einem ohnehin schon unübersichtlichen System dunkle Ecken entstehen, Schlupflöcher, die ein cleverer, kreativer Mensch mühelos zu seinem Vorteil nutzen kann.

Ein Mensch wie Stefan Schaal.

