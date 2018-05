Datenschutzaktivist Max Schrems im Interview "Das schmerzt Facebook"

Max Schrems, Jahrgang 1987, legte mit der Kampagne "Europe versus Facebook" noch als Jurastudent 2011 mehr als 20 verschiedene Beschwerden gegen das soziale Netzwerk bei der zuständigen irischen Datenschutzbehörde ein. Damit begann der Österreicher seine Karriere als Datenschutzaktivist, die ihn international bekannt machte. Seinen bislang größten Erfolg feierte er im Kampf gegen das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen mit den USA, mit dem der transatlantische Datenverkehr geregelt war. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden hatte eine Klage von Schrems dafür gesorgt, dass sich der Europäische Gerichtshof mit dem Abkommen befasst und es 2015 für rechtswidrig erklärt hat. Auch gegen das Nachfolgeabkommen geht Schrems juristisch vor. Mit seiner Ende vorigen Jahres gegründeten Organisation "Noyb - None of your business" will er die Ende Mai in Kraft tretenden strengeren EU-Datenschutzregeln durchsetzen.

SPIEGEL: Herr Schrems, Sie haben vor gut sechs Jahren Beschwerde gegen Facebook eingelegt, unter anderem weil das Netzwerk Nutzerdaten an App-Betreiber weitergegeben hatte. Hätte es den aktuellen Datenskandal überhaupt gegeben, wenn die zuständigen irischen Datenschützer damals eingeschritten wären?

Schrems: Ganz klar: nein. Ich habe in meiner Beschwerde genau das angeprangert, was jetzt mit Cambridge Analytica erneut geschehen ist. Die irische Behörde hätte diese Praxis damals eindeutig verbieten müssen.

SPIEGEL: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich öffentlich entschuldigt und musste sich von Kongress und Senat befragen lassen. War das für Sie ein Triumph?

Schrems: So persönlich sehe ich das nicht. Aber, zugegeben: Ich fand es schon faszinierend und habe es mir natürlich live angeschaut, mit Popcorn.

SPIEGEL: In seiner Befragung hat Zuckerberg Besserung gelobt. Kaufen Sie ihm das ab?

Schrems: Das kann ich nicht ernst nehmen. Wir hören seit der Gründung von Facebook immer neue Entschuldigungen, ich habe aufgehört, sie zu zählen. Der Auftritt war natürlich ein großes Schauspiel, von allen Beteiligten. Einige Aussagen waren aber wirklich interessant. Zuckerberg behauptete beispielsweise, er wisse nicht genau, wie das Tracking funktioniert, mit dem Facebook das Verhalten seiner Nutzer zu Werbezwecken auch außerhalb des Netzwerks weiterverfolgt. Das kann für spätere Auseinandersetzungen juristisch hilfreich sein. Denn wie soll ich als Nutzer in etwas einwilligen, was angeblich nicht einmal der Chef selbst versteht und erklären kann?

